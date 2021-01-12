شكرا لبحثكم عن خبر خسائر حوثية فادحة في تجدد للاشتباكات بقطاع حيس في الحديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت الاشتباكات، الإثنين ، في قطاع حيس بمحافظة الحديدة جراء خروقات متصاعدة من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران لوقف إطلاق النار في جبهة الساحل الغربي.

الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن المليشيات التابعة لإيران عاودت ساعات الصباح ، لليوم الثالث على التوالي، محاولاتها البائسة استحداث تحصينات وحفر خنادق في مفرق العدين ووديان شمال غرب مدينة حيس بعد تلقيها تعزيزات جديدة من جهة محافظة إب.

مؤكدا أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع المليشيات زهاء ساعتين بالأسلحة المتوسطة وأجبرتها على الفرار جهة الحدود الإدارية لمحافظة إب بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها فيما ارتقى أحد أبطال القوات المشتركة شهيدا وجرح ستة آخرون.

مشيرا إلى أن المليشيات استخدمت قذائف الهاون بكثافة طال معظمها أحياء سكنية في الأطراف الشمالية الغربية لمركز المديرية.

ولفت أن المليشيات خلفت وراءها أربع جثث من عناصرها في منطقة الاشتباك.

يشار إلى أن المليشيات التابعة لإيران كثفت من خروقاتها الأيام القليلة الماضية في جبهة الساحل الغربي وعلى وجه الخصوص قطاع حيس دون أن تحقق أدنى هدف.