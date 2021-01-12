شكرا لبحثكم عن خبر ردود فعل خليجية رسمية متتالية بشأن تصنيف الحوثيين ”منظمة إرهابية” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توالت ردود الفعل الرسمية من قبل دول الخليج العربية، اليوم الاثنين، بشأن قرار الادارة الامريكية تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".

ورحبت السعودية والامارات والبحرين بالقرار.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي انور قرقاش، إن الامارات ترحب بقرار الإدارة الأمريكية، تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، "ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب".

واعتبر قرقاش: "ان انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى، وأدى الى التدهور المأساوي للوضع الانساني في اليمن".

من جانبها رحبت مملكة البحرين بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثين منظمة إرهابية. ودعت في بيان المجتمع الدولي الى اجراءات مماثلة.

وفي ذات السياق، رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية "كمنظمة إرهابية"؛ وفقا لوكالة "واس".

وعبرت وزارة الخارجية، عن تطلعها في "أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث أن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي و لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار".

وأضافت الوزارة أن "التصنيف سيؤدي لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية".

وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق.

و في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".