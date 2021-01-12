شكرا لبحثكم عن خبر أمطار ثلجية على مناطق يمنية بالتزامن مع هطول خفيف ومُبشر على صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع فلكي يمني، الاثنين، بهطول أمطار باردة على عدة مناطق بالتزامن مع هطول خفيف على صنعاء.

وأفاد الفلكي جميل الحاج بهطول أمطار باردة وصقيع مع إحتمال تساقط ثلوج في اليمن خاصة المرتفعات الشمالية الغربية.

وشهدت صنعاء والمناطق المحيطة هطول أمطار متفاوتة تبشر بإنكسار حدة البرد القارس الذي تشهده هذه الايام؛ وفقا لخبراء الطقس ومراكز الارصاد .

وكان الفلكي محمد عياش، توقع بانحسار موجة البرد القارس تدريجيا هذا العام منذ منتصف يناير الجاري، وبدء هطول الامطار مطلع فبراير المقبل.