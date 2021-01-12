شكرا لبحثكم عن خبر أمطار ثلجية على مناطق يمنية بالتزامن مع هطول خفيف ومُبشر على صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توقع فلكي يمني، الاثنين، بهطول أمطار باردة على عدة مناطق بالتزامن مع هطول خفيف على صنعاء.
وأفاد الفلكي جميل الحاج بهطول أمطار باردة وصقيع مع إحتمال تساقط ثلوج في اليمن خاصة المرتفعات الشمالية الغربية.
وشهدت صنعاء والمناطق المحيطة هطول أمطار متفاوتة تبشر بإنكسار حدة البرد القارس الذي تشهده هذه الايام؛ وفقا لخبراء الطقس ومراكز الارصاد .
وكان الفلكي محمد عياش، توقع بانحسار موجة البرد القارس تدريجيا هذا العام منذ منتصف يناير الجاري، وبدء هطول الامطار مطلع فبراير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار ثلجية على مناطق يمنية بالتزامن مع هطول خفيف ومُبشر على صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.