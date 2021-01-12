ماهي العواقب الوخيمة على ميليشيا الحوثي بعد قرار وزارة الخارجية الامريكية تصنيفها منظمة إرهابية؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - أوضخ خبير استراتيجي يمني عن العواقب الوخيمة التي ستطال ميليشيا الحوثي بعد تصنيفها رسميا كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

وقال رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية عبدالسلام محمد أن عواقب وضع ميليشيا الحوثي على قوائم الارهاب ستمثل في مغادرة التنطيم السري الهاشمي الحركة وتفقد كتلة صلبة لها امتداد مجتمعي وتمتلك لوبي دبلوماسي وقوة ناعمة محليا واقليميا ودوليا .

وأضاف محمد ستصبح أكثر من 250 شركة تحت الرقابة الدولية ما يجعل شركات قادتها تتعرض لخسائر واغلاق .

وأشار إلى أن الميليشيا ستغلق مكاتب العلاقات الدولية التابعة لها في ما يقارب عشر دول مثل (مسقط وبرلين وموسكو وواشنطن ولندن وبروكسل وجنيف).

وأكد أن هذا القرار سيشجع الحكومة اليمنية على تجريم الحركة ومطاردة قادتها عبر الانتربول الدولي.

ولفت إلى أن القرار يمهد القرار لعملية عسكرية بتحالفات أوسع ضد الحركة لارغامها على السلام في حال لم تعلن تخليها عن العنف ويعطي فرصة للجيش اليمن في عقد اتفاقات عسكرية وشراء صفقات سلاح نوعي .

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