شكرا لبحثكم عن خبر ”اليمنية” من ”صنعاء” الى ”عدن” غداة تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الاثنين، عن نقل مقرها الرئيسي من صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، الى العاصمة المؤقتة عدن؛ وفقا لبيان رسمي.

وذكر البيان بأن رئيس مجلس ادارة الشركة الكابتن احمد العلواني أصدر أمرا "بنقل الادارة الرئيسية من صنعاء إلى عدن ومنحها كامل الصلاحيات لإدارة الخطوط الجوية اليمنية من العاصمة الموقتة".

وعين العلواني بموجب القرار، عبدالله الشاعري مديرا لمركز عدن، ومحمد سعيد صالح مديرا لإدارة الخدمات التجارية.

ويأتي القرار غداة استكمال الادارة الامريكية إجراءات تصنيف الحوثيين على لائحة الارهاب، وبعد سنوات من بقاء الادارة الرئيسية للشركة في صنعاء، رغم اقتصار حركتها الملاحية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها.