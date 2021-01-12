شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق رئاسي يمني بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علقت الرئاسة اليمنية، اليوم الاثنين، على قرار أمريكي بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية؛ في أول تعليق لها.

وقال الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، إن "القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، توصيف دقيق وواقعي للحوثيين، وهو قراءة متقدمة للحالة في اليمن".

وأضاف: "قرار يجرد الحوثيين من سلاح المظلمة الكاذبة التي ادعوها، ويضع أصدقاء اليمن أمام الحقيقة الحوثية جرداء كما هي".

وختم تعليقه بالتأكيد على أن "الحوثيون منظمة إرهابية عنصرية ومتطرفة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عزمها تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وفرض عقوبات على زعيمها عبدالملك الحوثي والقياديين فيها، عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم.

في المقابل رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها، بإعلان واشنطن تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، إن "الحكومة تدعم بشكل ثابت تصنيف الإدارة الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لجميع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام دائم".

وأضافت: "الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية، ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم".

واعتبر البيان أن "ما قامت به هذه الجماعة من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي يثبت الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة وعدم جديتها بتحقيق السلام".

ولاحقا أدان القيادي البارز في المليشيا وعضو ما يسمى بمجلسها السياسي محمد علي الحوثي، القرار الأمريكي، وأعلن الاحتفاظ بحق الرد، فيما اكتفى عضو وفدها المفاوض محمد عبدالسلام بالتهديد والوعيد.

@ahmedbindaghar

القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، توصيف دقيق وواقعي للحوثيين، وهو قراءة متقدمة للحالة في اليمن، قرار يجرد الحوثيين من سلاح المظلمة الكاذبة التي ادعوها، ويضع أصدقاء اليمن أمام الحقيقة الحوثية جرداء كما هي، الحوثيون منظمة إرهابية عنصرية ومتطرفة.