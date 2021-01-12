شكرا لبحثكم عن خبر بعد اتهام قوات ”حراس الجمهورية”.. ”أصوات تهامية” تعلن رفضها لسلوك تخريبي وتوجه تحذير للمزارعين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أثار قيام إحدى المنظمات الإنسانية في الخوخة، بشراء أشجار النخيل بمبالغ خيالية لبناء مخيمات للنازحين اسْتِياء واسعا بين السكان الذين رأوا إنها تدير برنامج تجريف الغطاء النباتي بالمديرية تحت زعم مبان مساكن غير مجدية؛ في وقت سارع فيه نشطاء الى اتهام قوات حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق صالح، بذلك.

واعلنت أصوات تهامية عدة رفضها لسلوك المنظمة التي وصفوها بالتخريبي، داعيين محافظ الحديدة ومدير مديرية الخوخة إلى محاسبتها وطردها من المديرية.

ومن بين الأصوات التهامية، كان مدير مكتب الزراعة بمحافظة الحديدة سالم معمري، الذي حذر في بيان من الاستمرار في تدمير الغطاء النباتي عبر قطع أشجار النخيل المثمر، مقابل مبالغ مالية مجزية للمزارعين.

وقال، إن مكتب الزراعة يتابع بقلق ما يحدث هذه الأيام في أرياف وقرى مديرية الخوخة من تفشي ظاهرة قطع النخيل المثمر وبيعها للمنظمات الدولية لبناء مساكن للنازحين، في الوقت الذي يتم تجاهل النخيل الذي تساقط ولم يعد يحمل قيمة زراعية.

واعتبر أن ذلك يتناقض مع أهداف النشاط الزراعي والسياحي وزيادة عدد الأشجار المنتجة والمثمرة في المديرية ومكافحة التصحر ومقاومة تدمير الغطاء النباتي الذي يشتد بضراوة.

وطالب السلطة المحلية بمديرية الخوخة بمنع هذه الأعمال، والقيام بواجبها، قائلا أنه ينبغي محاسبة المنظمة التي تدير عملية إجرامية من خلال إزالة الغطاء النباتي.

وقال، إن توجه المنظمة لقلع الأشجار المثمرة يعد جرائم تتوجب المحاسبة، داعيا محافظ الحديدة والسلطة المحلية بالخوخة إلى إيقاف ذلك النشاط التدميري.

وانتشرت صور لشاحنات مليئة بجذوع النخيل وهي متجهة من إحدى المزارع صوب مخيم للنازحين في الوقت الذي نشر ناشطون صورا أخرى، لمساكن عدة بنيت من جذوع النخيل.

وطالب الاعلامي حسن جرادي، بإيقاف عمل كل منظمة ينطوي نشاطها على تدمير للبيئة.

وقال انور بورجي أن استهتار بعض منظمات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وصل إلى حد قلع الأشجار، معتبرا أن المنظمة انحرفت عن مهامها ليطال الغطاء النباتي، متسائلا ما الذي يحدث.

و تحاشى ناشطون تهاميون ذكر المنظمة بالإسم رغم خروج عملها التدميري للعلن.

وارتفعت خلال الآونة الأخيرة في اليمن حدة المخاوف، بعد انتشار ظاهرة تقطيع أشجار النخيل بصورة متزايدة وعشوائية، وسط تحذيرات رسمية من خطورة تدمير الغطاء النباتي، واتهامات غير مباشرة لمنظمات دولية بتشجيع هذه الظاهرة المؤرقة.