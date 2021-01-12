شكرا لبحثكم عن خبر إثر حادث دهس... وفاة طفل في لحج والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفي طفل اثر تعرضه لحادث دهس بدراجة نارية في منطقة المدينة الخضراء بلحج.
مصدر أمني أكد، أن الطفل ويدعى ارسلان عثمان و لم يتجاوز عمره 6 سنوات لقي حتفه بعد أن تعرض لدهس دراجة نارية في المدينة الخضراء.
وحذر المصدر من ظاهرة تزايد أعداد الدراجات النارية بشكل كبير دون وضع آلية تنظيمة لهذه الفوضى والعشوائية التي تزهق بأرواح الأطفال.
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