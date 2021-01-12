شكرا لبحثكم عن خبر بيان لـ”السعودية” بشان قرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين ”منظمة إرهابية” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحوثيين "كمنظمة إرهابية"؛ وفقا لوكالة "واس".

وعبرت وزارة الخارجية، عن تطلعها في "أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث أن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيا، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي و لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار".

وأضافت الوزارة أن "التصنيف سيؤدي لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية".

وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق.

و في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".