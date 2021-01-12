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اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت ينعي وفاة الزميل حسن سعيد العجيلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

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 نعى فرع إتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت،  وفاة الزميل والكاتب الرياضي بمديرية الريدة وقصيعر الزميل العزيز حسن سعيد العجيلي، الذي وافاه الأجل اثر حادث مروري لحافلة ركاب كانت في طريقها إلى مدينة المكلا اليوم، وراح ضحيته  سبعة أشخاص من بينهم زميلنا حسن العجيلي.

 

وعبر الاتحاد عن الحزن العميق بخسارة واحد من الكوادر  الإدارية   بالمحافظة، انتخب في عضوية اتحاد كرة القدم بالساحل كممثل عن المناطق الشرقية في الاتحاد، وله اسهامات في  الكتابة الرياضية في العديد من الصحف والمواقع الرياضية وارتبط بنجوم الكرة الحضرمية والوطنية في العصر الذهبي .

 

وابتهل الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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