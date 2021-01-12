شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعزز سيطرتها على ”الدورة الاقتصادية النقدية” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر اقتصادية مطلعة، اليوم الاثنين، إن مليشيا الحوثي عززت سيطرتها على "الدورة الاقتصادية النقدية".

واوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن المليشيا نهبت السيولة النقدية من البنك المركزي في صنعاء، وقطعت مرتبات موظفي الدولة منذ سبتمبر 2016، واستحوذت بشكل كامل على السيولة المقدرة بمليارات.

وبينت المصادر أن المليشيا لجأت الى قتل الدورة النقدية بتحويلها من البنك المركزي الى شركات صرافة خاصة ومشاريع استثمارية خاصة بها، وتركت البنك المركزي فارغ.

واشارت المصادر الى انها في الوقت الذي قطعت فيه مرتبات موظفي الدولة، عينت موظفين ومشرفين جدد من اتباعها والموالين لها وتصرف لهم مرتبات شهرية بشكل منتظم.

ويتسع الاحتقان الشعبي ضد المليشيا يوم بعد يوم، بسبب تصرفاتها العنصرية والرجعية، بعيدا عن مؤسسات الدولة والانظمة والقوانين التي يحتكم لها الجميع.