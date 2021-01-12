شكرا لبحثكم عن خبر الصحة العالمية تعلن عزمها تزويد اليمن بلقاح كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتزامها تزويد اليمن بـ٢٠ بالمائة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)كمرحلة أولى.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية لدي بلادنا الدكتور أدهم رشاد، لمناقشة تدخلات المنظمة في دعم القطاع الصحي باليمن.

وأكد الوزير بحيبح على أهمية التعاون المشترك مع المنظمة، لتعزيز منظومة القطاع الصحي، وحرص الوزارة على تسهيل عملها وتذليل كل التحديات التي تواجهها..داعيا المنظمة الى العمل من العاصمة المؤقتة عدن..مشيراً الى ان أوضاع القطاع الصحي في بلادنا يتطلب تعزيز التعاون المشترك، لتحقيق تنمية مستدامة خاصة في مجالات التجهيزات والكادر.

من جانبه أكد ممثل المنظمة، على تعزيز الشراكة مع الوزارة..مشيرا الي ان المنظمة ستعمل على توسيع نطاق عمل مكتب المنظمة بعدن، بما ينعكس ايجاباً على مستوى ونوعية التدخلات التي تقوم بها المنظمة في اليمن.

واستعرض عمل المنظمة لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، المتوافقة مع طبيعة بلادنا، بالتنسيق مع الجهات المانحة، لاستهداف الفئات ذات الاولوية القصوى منها الكوادر الصحية بمختلف انواعها والمواطنين من عمر ٥٥ عام وما فوق.