شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروع بحضرموت يتسبب بوفاة وإصابة 15 شخص والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب حادث مروري مروع بمحافظة حضرموت، اليوم الاثنين، بوفاة وإصابة 15 شخص؛ وفقا لمصادر محلية.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، بأن حادث مروري مروع وقع في وقت مبكر اليوم على طريق الشحر – الحامي أدى الى وفاة سبعة أشخاص وإصابة آخرين معظمهم في حالة حرجة، وتم نقلهم الى مستشفى الشحر العام.

وبينت المصادر بان باص أجرة على متنه 15 راكباً تعرض لحادث في طريق الشحر - الحامي نتيجة لانفجار الإطار الخلفي للباص أثناء ما كان مسرعا.

وتحصد الحوادث المرورية أرواح عشرات اليمنيين بشكل شبه يومي في معظم المحافظات.