شكرا لبحثكم عن خبر إعلان النتائج النهائية للمعاهد المهنية والتقنية وأوائل الخريجين بالمحافظات المحررة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني، اليوم، النتائج العامة للاختبارات النهائية وأوائل الخريجين في جميع التخصصات بالمعاهد المهنية والتقنية والثانوية المهنية ،لعموم المحافظات المحررة للعام الدراسي 2019- 2020م .

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ قال وزير التعليم التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني و المهني الدكتور خالد الوصابي ،في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن ، بحضور نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه غانم المحولي "ان نسبة النجاح كانت جيدة جداً بالنسبة لطلاب المتقدمين للاختبارات النهائية في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها للبلاد..مهنئاً الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات والمستويات التقنية والمهنية والفنية بهذه النتائج" .

واضاف الدكتور الوصابي "أن إجمالي الطلاب المتقدمين للاختبارات للعام الدارسي 2019- 2020م ،بلغ ثلاثة الف و286 طالب وطالبة، توزعوا على 53 تخصص مابين تقني و مهني و ثانوية مهنية ودبلوم تدريب مهني، فيما بلغت عدد المواد 1739مادة"..مشيداً بالجهود المبذولة من قبل اللجان الاشرافية والرقابية على سير تنفيذ العملية الاختبارية في الوقت المحدد لها والاعداد والتحضير الجيد وفق الخطة المعدة من قبل الوزارة.

بدوره أعلن أعلن وكيل قطاع المعايير والجودة بوزارة التعليم الفني والمهني الدكتور احمد كليب، أسماء الطلاب الأوائل في الاختبارات النهائية للمعاهد المهنية والتقنية بمختلف الأقسام والأنظمة التعليمية في عموم المحافظات المحررة..مشيراً الى ان نسبة النجاح في المستوى التقني بلغت 80 بالمائة ونسبة الثانوية المهنية بلغت 88 بالمائة في حين بلغت نسبة النجاح في الدبلوم تدريبي 88 بالمائة وان نسبة الذكور المتقدمين للاختبارات بلغت 67.04 ونسبة الاناث بلغت 32.6..لافتاً إلى انه سوف يتم نشر قائمة بكافة الاسماء والنتائج النهائية التقنية والمهنية على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.

حضر المؤتمر الصحفي ووكلاء القطاعات بالوزارة ومدير عام صندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالله داغم ومدراء المعاهد الفنية والمهنية.