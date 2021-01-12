شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي بارز يطالب وزارة الخارجية الامريكية بإضافة اسمه إلى قائمة الارهاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب قيادي حوثي بارز وزارة الخارجية الامريكية بإدارج أسمه في قائمة العقوبات التي فرضتها أخيرها على قيادات حوثية أخرى.

وقال القيادي محمد البخيتي والذي يشغل منصب محافظ ذمار في حكومة الميليشيا غير المعترف بها "الشيء الوحيد الذي ازعجني في قرار وزارة الخارجية الأمريكية هو أنهم لم يذكروا اسمي في القائمة"

وأضاف البخيتي في تغريدة على حسابه في تويتر "لست أقل من عبدالخالق الحوثي ولا عبدالله الحاكم، لكن الدنيا ارزاق ما هي على البكارة"

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح اليوم الإثنين، أن الحكومة الأمريكية تعمل على وضع عبد الملك الحوثي وآخرين على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وقال بومبيو خلال تغريده له على تويتر رصدها "المشهد اليمني"، إن الخارجية ستخطر الكونغرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ونهدف إلى وضع عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وأشار بومبيو إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على الوضع الإنساني في اليمن، إلا أنهم سيتخذون إجراءات لتقليل تأثير تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على واردات اليمن.