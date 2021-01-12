شكرا لبحثكم عن خبر خسائر كبيرة لميليشيا الحوثي في التحيتا بالحديدة خلال محاولة تسلل فاشلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افشلت القوات المشتركة، محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري، أن القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر متسللة تابعة للمليشيات الحوثية حاولت اختراق خطوط التماس شرق مركز مدينة التحيتا.

وأكد المصدر أن المليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة في صفوف عناصرها المتسللة على أيدي القوات المشتركة خلال المواجهات، جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار.

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