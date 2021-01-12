شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو اجتماع أسرتين يمنيتين يهوديتين في الامارات بعد غياب دام 21 عام والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نجحت الإمارات في لم شمل عائلتين يهوديتين من اليمن ببقية أفرادهما المتواجدين في لندن ليجتمعوا معا على أرض الإمارات بعد فراق دام لإحداهما لأكثر من 21 عاما والأخرى لـ 15 عاما.

وتمكنت الجهات المعنية في الامارات من لم شمل الأسرتين اليمنيتين اليهوديتين .. الأولى مكونة من 15 فردا حيث تم تسهيل سفر "الجد" و"الجدة" و"الخال" من جمهورية اليمن الشقيقة إلى دولة الإمارات كما تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل سفر 12 شخصا بينهم 5 أطفال هم بقية أفراد الأسرة من لندن إلى الدولة ليلتقوا على أرض الإمارات "وطن الإنسانية" بعد فراق دام 21 عاما.

كما تم لم شمل الأسرة اليمنية الثانية المكونة من 5 أفراد من خلال تسهيل سفر "الأب" و"الأم" وطفليهما من جمهورية اليمن الشقيقة إلى الدولة ليلتقوا مع باقي الأسرة الذين تواجدوا داخل الدولة بعد فراق دام لأكثر من 15 عاما لتتجلى أسمى قيم الإنسانية والمحبة في "دار زايد".

وفور وصول الأسرتين اليمنيتين اليهوديتين إلى أبوظبي تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية لجميع أفرادهما للحفاظ على سلامتهم حيث تم استقبالهما بحفاوة وكرم.