شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي لأمريكا : طز في قراركم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال القيادي الحوثي وعضو المجلس السياسي التابع للمليشيا محمد البخيتي إنهم مطمئنين ولا يشعرون بأي قلق تجاه خطوة أمريكا في تصنيفهم جماعة إرهابية.

ونشر البخيتي سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر يؤكد فيها أنهم لايعنيهم القرار ويقول : طز في قراركم ومستعدون لمواجهة أي تصعيد.

وكان محمد علي الحوثي رئيس مايسمى باللجنة الثورية التابعة للمليشيا الحوثية قال إنهم يحتفظون بحق الرد على القرار الأمريكي.

ورحبت الحكومة اليمنية، بالقرار الأخير والذي ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية لمعاقبة هذه المليشيات الإرهابية.

واشارت وزراة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان الى انه وبعد مضي ست سنوات من الحرب وفرض العديد من العقوبات بحق أفراد، نعتقد أنه ينبغي الاستمرار في تصعيد وتكثيف جميع الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل سلمي للصراع، والذي يهدف إلى إيجاد حل نهائي لهذا الصراع المأساوي الذي طال أمده في اليمن.

وقالت الوزارة "أن الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم".

مة اليمنية

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي عزم بلاده تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية وعدد من القيادات الحوثية اليوم.