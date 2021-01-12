شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق إيراني على تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الخارجية الإيرانية إن جهود الولايات المتحدة لوضع جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب تعبير عن إفلاس إدارة ترمب في أيامها الأخيرة.

وتلقت إيران ومليشياتها صفعة مدوية بتصنيفها مع عدد من القيادات كجماعة إرهابية.

وعلقت مليشيا الحوثي على إعلان الولايات المتحدة تصنيف المليشيا وعدد من قيادتها في قائمة الإرهاب وعزمها على تطبيق ذلك في 19 من الشهر الجاري.

ونشر محمد علي الحوثي رئيس مايسمى باللجنة الثورية التابعة للمليشيا تغريدة قال فيها أنهم لايخافون مجلس الأمن ولا الدول العشر ولا أي قوة طاغية أو مستكبرة حسب تعبيرة.

وأضاف الحوثي أنهم يحتفظون بحق الرد على القرار الأمريكي الأخير.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح اليوم الإثنين، أن الحكومة الأمريكية تعمل على وضع عبد الملك الحوثي وآخرين على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وقال بومبيو خلال تغريده له على تويتر رصدها "المشهد اليمني"، إن الخارجية ستخطر الكونغرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ونهدف إلى وضع عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وأشار بومبيو إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على الوضع الإنساني في اليمن، إلا أنهم سيتخذون إجراءات لتقليل تأثير تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على واردات اليمن.