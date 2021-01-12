شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق حوثي بعد تصنيف أمريكا المليشيا الحوثية وقياداتها في قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - علقت مليشيا الحوثي على إعلان الولايات المتحدة تصنيف المليشيا وعدد من قيادتها في قائمة الإرهاب وعزمها على تطبيق ذلك في 19 من الشهر الجاري.

ونشر محمد علي الحوثي رئيس مايسمى باللجنة الثورية التابعة للمليشيا تغريدة قال فيها أنهم لايخافون مجلس الأمن ولا الدول العشر ولا أي قوة طاغية أو مستكبرة حسب تعبيرة.

وأضاف الحوثي أنهم لايهمهم أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب متهما أمريكا بأنها مصدر الإرهاب وسياسة ترامب كذلك بالإرهابية.

وأردف الحوثي أنهم يحتفظون بحق الرد على هذه التصرفات الأمريكية الأخيرة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح اليوم الإثنين، أن الحكومة الأمريكية تعمل على وضع عبد الملك الحوثي وآخرين على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وقال بومبيو خلال تغريده له على تويتر رصدها "المشهد اليمني"، إن الخارجية ستخطر الكونغرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ونهدف إلى وضع عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وأشار بومبيو إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على الوضع الإنساني في اليمن، إلا أنهم سيتخذون إجراءات لتقليل تأثير تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على واردات اليمن.