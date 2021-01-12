شكرا لبحثكم عن خبر إقرار الخطة الأمنية في محافظة شبوة للعام الحالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في إجتماعها أمس الأحد، برئاسة، محافظ المحافظة، محمد صالح بن عديو، الإتجاهات العامة لخطة عملها للعام الحالي.

ووفقا لوكالة سبأ أشادت اللجنة باهداف الخطة التي حددت المهام والاعمال المشتركة للوحدات الامنية والعسكرية بالمحافظة وآليات تكامل ادوراها في المسرح العملياتي لها.. منوهة بالنجاحات الامنية المحققة بالمحافظة خلال العام الماضي والجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في محاربة الجريمة بمختلف اشكالها واللوانها وترسيخ دعائم الامن والاستقرار بالمحافظة.

ودعت اللجنة السلطة القضائية إلى البت في القضايا المنظورة امامها وبما يضمن من تحقيق الاهداف العقابية على مرتكبي الجرائم وتقويم السلوك المجتمعي العام في محاربة ظاهرة الجريمة والحد منها قبل وقوعها .

وفي الإجتماع، شدد محافظ شبوة على ضرورة تنفيذ الخطة بكل إتجاهاتها لما من شأنه تأمين المحافظة وتعزيز الإستقرار وكذا التطبيق الصارم لقانون حمل السلاح، وعدم السماح بعودة المظاهر المسلحة واستكمال عملية ترقيم السيارات الخاصة والحكومية التابعة للادارات المحلية او حدات الجيش او الامن .

مشيراً إلى ضرورة الشروع في تركيب اول خمس اشارات مروروية في مركز المحافظة بهدف تنظيم حركة السير فيها والتخفيف من حالة الازدحام التي تشهدها شوارع المدينة والقيام باعادة تأهيل معسكر الشرطة العسكرية بالمحافظة وتوفير المقومات لاساسية لعملها الشرطوي .