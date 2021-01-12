شكرا لبحثكم عن خبر بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية .. الخارجية الأمريكية تحدد موعد دخوله حيز التنفيذ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ في 19 من شهر يناير الحالي.

وأوضح بومبيو خلال تغريدة له رصدها "المشهد اليمني" أن مليشيات الحوثي شنت حملة وحشية أودت بحياة الكثيرين وهي مستمرة بزعزعة استقرار المنطقة وحرمان اليمنيين من الحل السلمي للصراع في بلادهم.

وكان بومبيو أعلن في وقت سابق أن وزارة الخارجية الأمريكية ستخطر الكونغرس لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، و وضع عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم المعروف بـ( أبو علي الحاكم) على قائمة الإرهابيين الدوليين.