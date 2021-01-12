شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يضع خيارين لـ”ترامب” قبل عزله .. تثير غضب اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طرح القيادي محمد علي الحوثي رئيس مايسمى باللجنة الثورية التابعة للمليشيا الحوثية، خيارين لا ثالث لهما للرئيس الأمريكي المنتهي ولايته "دونالد ترامب" في حال استمر رفضه العملي لنتائج الانتخابات أو الاقدام على عزله من قبل "بيلوسي" رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

وقال الحوثي خلال تغرديه له في تطبيق التدوينات المصغر تويتر ورصدها "المشهد اليمني" إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أمام خيرين إما الانتحار أو الفوضى.

وأثارت تغريدة الحوثي غضب العديد من الناشطين والمتابعين الذي قالوا بأن الفوضى هي الألية التي اتبعتها ميليشيا الحوثي للإنقلاب على الحكومة الشرعية عقب الحوار الوطني.

فيما سخر عدد كبير من خيارات الحوثي وفهمه المحدود للسياسة ليقدم على طرح خيارات على رئاسة أعظم دولة في العالم، في حين يعجز الحوثي على تسيير أمور المناطق الخاضعة لسيطرته من اليمن، أو حتى دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرته.