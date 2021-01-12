شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة تعلن تلقيها مقترح من مليشيا الحوثي بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أنها تلقت مقترحا من مليشيا الحوثي الإنثلابية بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وأوضحت البعثة الأممية لدعم اتفاق "الحديدة"، في بيان عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، أن المقترح جاء ردا على طلب البعثة من الحوثيين، خلال اجتماعات في صنعاء، السماح لها بـ"الوصول إلى مواقع النشاط العسكري الأخير، للتأكد من الوضع وتمكين تنفيذ أفضل لاتفاق الحُديدة لصالح السكان المحليين".

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحُديدة، مركز المحافظة (تحمل الاسم نفسه)، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

وتصاعدت، خلال الأسابيع الماضية، حدة مواجهات بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين في جبهات عديدة بالحُديدة، إضافة إلى هجمات وقصف أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين.

وقال رئيس البعثة الأممية، أبهجيت غوها، في البيان: "إذا تسنى لنا الوصول الأفضل إلى المواقع العسكرية، فسنكون قادرين على دعم تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل أفضل، والذي سيؤدي بدوره إلى الحد من العنف والتأثير على المدنيين".

ودعا غوها الطرفين (الحكومة والحوثيين) إلى "ضرورة منح (البعثة) حق الوصول إلى المواقع التي وقعت فيها خسائر مدنية أو أضرار في البنية التحتية المدنية.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أفضت مشاورات، رعتها الأمم المتحدة في السويد، إلى اتفاق بين الحكومة والحوثيين لمعالجة الوضع في الحُديدة، وتبادل نحو 15 ألف أسير ومعتقل لدى الجانبين آنذاك، إضافة إلى تفاهمات حول الوضع الإنساني في محافظة تعز (جنوب غرب).