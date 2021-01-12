شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن أهم الإنجازات والنجاحات الأمنية التي تحققت في مأرب خلال العام المنصرم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت شرطة محافظة مأرب، الأحد، تقريراً مفصلا بأهم الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال العام المنصرم.

وقال التقرير إن العام الماضي 2020 م كان عام الكفاءة الأمنية والتحديث الشامل للعمل الأمني في المحافظة، كون أن الأجهزة الأمنية بشرطة المحافظة نجحت في مواجهة التحديات الأمنية ومواكبة الظروف التي طرأت في مسار المواجهة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح أن المنظومة الأمنية خلال العام الماضي شهدت عملية تحديث واسعة للأنظمة والآليات والأدوات الحديثة برعاية ودعم السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية اللواء سلطان بن علي العرادة وقيادة وزارة الداخلية بالمحافظة.

وأضاف أن أجمالي الجرائم الجنائية بلغت (1763) ضبط (1568) جريمة منها (1162) جرائم جسيمة و(406) غير جسيمة وبنسبة ضبط 89%، لافتا إلى أن من ضمن الجرائم الجسيمة المضبوطة (20) سرقة سيارات و(38) سرقة محلات تجارية و(40) تهريب وتملك وحيازة حشيش ومخدرات، وأن إجمالي المضبوطين (1615)، حيث تمت إحالة (562) جريمة للنيابة، و(129) رهن التحقيق، و(446) جهة أخرى، و(330) انتهت بالصلح، و(88) وقف اجراءات، و(71) قيد التحري، و(137) ضد مجهول.

مشيراً الى أنه تم ضبط عدد(84) جريمة من الجرائم المحددات من الأعوام السابقة، واحيل (29) منها للنيابة، و(21) انتهت بالصلح والتنازلات، و(19) احيلت الى جهات أخرى، و(15) رهن التحقيق.

وفي مجال رفع مستوى الكفاءة والاحترافية لمنتسبي شرطة المحافظة في مختلف المجالات سواء في مجال الضبط وإنفاذ القانون أو وسائل وأساليب تحصين المحافظة وسكانها.

وقال التقرير إن شرطة المحافظة بكافة فروعها نفذت عدد (49) ورشة عمل ودورة تدريبية تخصصية وقانونية وتوعوية وعلمية وتأهيلية، بالإضافة إلى نوعية في مجال المهارات قتالية، حيث بلغ اجمالي المستفيدين من هذه الدورات عدد (2819) ضابط وصف ضابط وفرد.

وفي جانب الاستحداثات، كشف التقرير عن إنشاء (6) مناطق أمنية خلال العام المنصرم لمواجهة التحديات الطارئة التي استجدت على ساحة المواجهة مع العدو الانقلابي، مبينا أنه تم استحدث عدد(23) مشروع بمبلغ وقدره (175,796،010) ريال يمني في عدة مجالات، منها (3) أنظمة حديثة متعلقة بالأمن الالكتروني، و(12) تطوير البنية التحتية، و(8) مجال الخدمات الأمنية.

وبحسب التقرير فقد أصدرت شرطة السير بالمحافظة عدد (5893) توثيق ملكية "ترقيم سيارات"، واستخراج رخصة قيادة عدد (2150)، ونقل ملكية عدد(266)، وتحويل واستبدال ملكية (3011)، وتقييد مخالفات عدد (2183).

كما أصدر فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية فرع مأرب عدد (8948) وثيقة، منها (6486) جواز جديد، (260) بدل تالف، (156) بدل فاقد، (1757) تجديد جواز، (17) تعديل جواز (272) بدل إضافة.

وتمكنت مصلحة الأحوال المدنية من إصدار عدد (18859) وثيقة، منها (8582) بطاقة شخصية جديدة، و(3168) بدل فاقد، و(738) بطاقة عائلية، و(6150) شهادة ميلاد، و(221) شهادة وفاة.

فيما نجحت إدارة الدفاع المدني في إخماد عدد (57) حالة حريق، وانقاد عدد (16) حالة غرق، وتوزيع عدد (530) طفاية حريق لمخيمات النازحين.

وفي ختام التقرير، أكدت شرطة محافظة مأرب على أنه في العام الجديد 2021 سوف تنطلق بمنظومة أمنية مستقرة وبمستويات غير مسبوقة، ووجهت الإدارة العامة لشرطة المحافظة شكرها وتقديرها لكل الشرفاء من أبناء مأرب والساكنين الوافدين إلى المحافظة الذين يقفوا صفاً واحداً إلى جانب الأجهزة الأمنية ويحرصوا على الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار والسكينة العامة التي تنعم بها المحافظة رغم صعوبة الظروف التي يمر بها وطنا الحبيب.