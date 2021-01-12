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قرقاش: انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة والمجتمع اليمني أشعل العنف والفوضى

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، بقرار الولايات المتحدة، تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

وقال قرقاش على حسابه على موقع "تويتر": "نرحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، انقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى وأدى الى التدهور المآساوي للوضع الانساني في اليمن الشقيق".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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