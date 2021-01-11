سفير اليمن لدى الأمم المتحدة يلتقي نظيره الصيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى مندوب بلادنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، في مدينة نيويورك الأمريكية، مندوب جمهورية الصين الشعبية الدائم لدى الامم المتحدة، السفير تشانغ جون .



وفي اللقاء أستعرض السفير السعدي اخر المستجدات على الساحة اليمنية، والهجوم الارهابي الشنيع الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية في مطار عدن الدولي واسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين الابرياء .. مشيراً إلى وقوف المليشيات الحوثية الإنقلابية وراء هذا الفعل الإجرامي بحسب الادلة الاولية المتوفرة والمؤشرات .

وأضاف ان الميليشيات كانت تهدف من وراء هذه الجريمة إلى القضاء على مستقبل السلام وانهاء العملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة ، وزيادة معاناة اليمنيين الانسانية ، التي باتت تشكل الازمة الاكثر ماساوية في العالم بسبب الحرب التي شنتها تلك المليشيات .. منوهاً بالقرار الاخير الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن تصنيف الميليشيات الحوثية منظمة ارهابية وهو ما ينسجم مع مطلب الحكومة اليمنية .

ودعا السفير السعدي، مجلس الامن الى تحمل مسؤلياته في ادانة هذا العمل الارهابي الشنيع، واتخاذ الاجراءات الازمة واحالة مرتكبيه للمحاسبة .

من جانبه أكد مندوب جمهورية الصين الشعبية على عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين .. معرباً عن إدانة بلاده للإرهاب بكافة صوره وأشكاله .

وجدد السفير تشانغ جون ترحيب بلاده بحكومة الكفاءات السياسية ، ودعمها للشرعية الدستورية، ودعمها جهود المبعوث الخاص الى اليمن للوصول الى تسوية سياسية لانهاء الصراع بما يحافظ على وحدة وسيادة والسلامة الاقليمية للجمهورية اليمنية.. لافتاً إلى أستمرار بلاده في تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي ، المالي والانساني للشعب اليمني.