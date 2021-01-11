السفير ناشر يستعرض مع سفير كولمبيا في هافانا تطورات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن غير المقيم لدى كولمبيا، محمد صالح ناشر، مع سفير جمهورية كولمبيا في هافانا هوان رومان، تطورات الأوضاع في بلادنا، وقرار الإدارة الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منظمة إرهابية.



وأشار السفير ناشر الى ان هذا القرار هو خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع هذه المليشيا منظمة ارهابية، بما تمثله من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار اليمن وتمثل تهديدا للمنطقة والممرات الدولية.

واستعرض ناشر تداعيات العملية الإرهابية الغادرة الذي تعرضت له الحكومة اليمنية والقيادات المدنية، والمدنيين والعاملين في مطار عدن الدولي.

من جانبه أكد السفير الكولمبي، دعم بلاده للحكومة اليمنية، معربا عن ادانة بلاده لهذا الهجوم الارهابي الذي استهدف الحكومة الشرعية، موضحا ان كولمبيا تعاني من الارهاب الذي تقوم بتنفيذها منظمات ارهابية كولمبية وتتلقى الدعم الخارجي لزعزعة الاستقرار الداخلي منطلقة من دول داعمة للارهاب.