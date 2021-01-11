نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ عبدالقوي حسين الحميقاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالقوي حسين الحميقاني الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره البطولية والنضالية ومواقفه في مساندة الجمهورية ومواجهة النظام الكهنوتي الإمامي باعتباره أحد الثوار الأحرار وأحد أبطال ملحمة حصار السبعين يوماً.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.