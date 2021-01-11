رئيس مجلس النواب يبعث برقية شكر جوابية لرئيس مجلس الشورى السعودي للمواقف الأخوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقية شكر جوابية لرئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة الدكتور عبدالله آل الشيخ، ردا على برقية العزاء التي بعثها في ضحايا حادث الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي.



وقال البركاني في البرقية: تلقيت ببالغ الشكر والتأثر تعزيتكم الكريمة لليمن وشعبه وأهالي ضحايا حادث الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة في سابقة إجرامية غير معهودة وممارسة إرهابية تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية دون وازع من دين أو ضمير وبتجرد كامل من القيم والأخلاق والإنسانية.

وأضاف: واني إذ أُعرب لكم عن بالغ الشكر لموقفكم الأخوي وما ضمنتموها من مشاعر التضامن والتعاطف والإدانة، وهذا ليس بغريب على المملكة وقيادتها، فان الشعب اليمني ليعتز كل الاعتزاز بالدعم والمساندة التي تقدمه له المملكة في قضيته المصيرية ويقدر تقديراً عالياً وقفتها معه في ظرف من أخطر الظروف التي واجهت أمتنا، كما يقدر وقفتها الحازمة في حربه ضد القوى الإرهابية المتمثلة بالمليشيات الحوثية.

وأكد رئيس مجلس النواب، الثقة التامة بأن روابط الاخوة الوطيدة والتعاون المثمر الخلاق القائم بين الشعبين الشقيقين ليست روابط عابرة، وإنما هي روابط مصيرية لا تنفك وتنمو مع الأيام نموا وتوثقا في جميع الميادين لما فيه مصلحتهما المشتركة.