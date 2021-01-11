مجلس النواب يشيد بقرار الادارة الامريكية ادارج مليشيات الحوثي على لائحة المنظمات الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد مجلس النواب بقرار الادارة الامريكية التي اتخذته مؤخراً بادارج مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً على لائحة المنظمات الإرهابية ووضع قيادتها على قائمة الإرهاب.



واكد مجلس النواب في بيان وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان القرار الصادر عن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية المتضمن إدراج ميليشيات الحوثي الإنقلابية على لائحة المنظمات الإرهابية مدللاً بالحيثيات المبنية على الحقائق والوقائع التي ستقدمها الخارجية الأمريكية للكونجرس ليصدر قراره بذلك، أن العالم قد أدرك وتأكد له حقيقة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

واشار المجلس الى ما تقوم به المليشيات الحوثية من تدمير لليمن أرضاً وإنساناً وما تشكله من خطرٍ على السلم والأمن الدوليين والتي كان آخرها الجريمة الإرهابية التي نفذتها المليشيات بمطارعدن الدولي واستهدفت من خلالها الحكومة وصالة الإستقبال بالمطار المدني وراح ضحيتها العشرات من المدنيين الموظفين والمسافرين وموظفو منظمات إنسانية..داعياً الكونجرس الأمريكي بمكونيه الشيوخ والنواب الى القيام بمسئوليته التاريخية بإصدارالقرار الذي سيكون له مردود كبير على السلم والأمن الدوليين وسيدفع بهذه المليشيات للجلوس على مائدة المشاورات وإحترام الإتفاقات والمعاهدات التي كانت تضرب بها عرض الحائط بعد كل توقيع مباشرة غير مبالية بالمواقف الدولية والقرارات الأممية بل وتحديها الصارخ للعالم.

وناشد مجلس النواب، برلمانات العالم لدعم هذه الخطوة ودفع حكومات بلدانها باتخاذ موقف تدين المليشيات الحوثية ومن يقف وراءها من إجل أن تنعم الإنسانية باليمن بالأمن والإستقرار ويزول الخطر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.