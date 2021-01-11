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الإمارات ترحب بقرار أمريكا تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

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رحّبت الإمارات بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، مؤكدةً أن ممارسات الجماعة الإرهابية هي سبب المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمن.

 

وقال  الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "نرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب".

 

وأضاف: "انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى، وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن الشقيق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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