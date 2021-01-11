وزير الصحة يبحث مع سلمان للإغاثة وطيبة للتنمية تدخلاتهما في مجالات القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع منسق مشاريع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية بعدن عبدالله الطيار، ورئيس مجلس الامناء لمؤسسة طيبة للتنمية الدكتور عبدالرحمن أحمد خرد، جملة من الموضوعات المتصلة بنشاطاتهما وتدخلاتهما في مجالات القطاع الصحي.



وفي اللقاء، أشاد وزير الصحة بتدخلات المركز ودعمه للقطاع الصحي في اليمن والجهود التي تبذلها مؤسسة طيبة .. مؤكداً على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين الوزارة والمركز والمؤسسة بما يعود بالفائدة على قطاع الصحة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة .

من جانبه أستعرض عبدالله الطيار تدخلات مركز الملك سلمان للاغاثة في مختلف المجالات الصحية ومنها اقامت المخيمات الطبية المختلفة واسهامات المركز في دعمها .

فيما تحدث رئيس مؤسسة طيبة للتنمية جهود المؤسسة في مجالات الجراحة والتوعية والمياه والبيئة وتشغيلها للعيادات المتنقلة في عدد من المحافظات .. مستعرضاً تصور عن مشروع سوء التغذية الذي ستعمل المؤسسة على تنفيذه بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة وسيشمل سبع من المحافظات المحرره هي عدن ولحج وتعز ومارب وحضرموت ومديريات من محافظتي حجه والحديدة ومن المزمع تدشين العمل به رسميا خلال الشهر المقبل .

حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي والوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي ومدير عام المخيمات بوزارة الصحة الدكتور محمد طريق وعدد من المسؤولين .