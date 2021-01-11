هادي يعزي في وفاة المناضل الشيخ عبدالقوي حسين الحميقاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الشيخ عبدالقوي حسين عبدالقوي الحميقاني بعد معاناته مع المرض.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى مناقب الفقيد الوطنية والمواقف البطولية التي جسدها من خلال مشاركته في ثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومواجهة النظام الامامي الكهنوتي البغيض.. لافتاً الى كفاءته القيادية في المناصب التي تقلدها ومنها عضو مجلس الشعب وعضو مجلس النواب سابقاً.. مؤكداً ان الفقيد الحميقاني كان من الرموز القبلية التي اسهمت في تأسيس الجمهورية.

وعبر الرئيس عن خالص التعازي وصادق المواساة الى أبناء وذوي الفقيد بهذا المصاب الاليم.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.