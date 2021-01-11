وزير النقل يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حميد، اليوم، مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، عبر تقنية الإتصال المرئي، علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات النقل البري والجوي والموانئ وسبل تطويرها وتعزيزها .



وفي اللقاء، استعرض وزير النقل أولويات وزارته وجهود الحكومة في إعادة تشغيل مطار عدن الدولي لإستقبال الرحلات الجوية بدعم من البرنامج السعودي لإعمار اليمن عقب الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالصواريخ الميسرة وأستهدف الحكومة أثناء وصولها .. مثمناً دعم المملكة المتحدة لجهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن .

وتطرق الوزير حميد إلى الصعوبات التي تواجه عمل هيئات ومؤسسات النقل التي تحتاج لتوفير الإمكانيات وخصوصا ميناء عدن الذي يعتبر المنفذ الرئيسي للبلاد مع العالم الخارجي نظرا لموقعه الإستراتيجي بالقرب من الخطوط الملاحية الدولية .. لافتاً إلى حاجة الميناء إلى تطوير في تعميق القناة الملاحية وأحواض السفن وإضافة أرصفة جديدة لاستيعاب رسو سفن ذات الأحجام الكبيرة وتوفير معدات مناولة البضائع.

من جانبه أشار السفير البريطاني إلى دعم بلاده لجهود الحكومة في استعادة الأمن والاستقرار .. مضيفاً أن المملكة المتحدة تعمل مع الدول الصديقة لإحلال السلام ووقف الحرب في اليمن وجمع الأطراف على طاولة المباحثات ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن.

ولفت إلى أن الحكومة البريطانية تابعت ما جرى من استهداف أعضاء الحكومة عند وصولها مطار عدن وتعمل مع بقية الأعضاء مع مجلس الأمن لإصدار بيان يدين هذا الهجوم من قبل جماعة الحوثي.