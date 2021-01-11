معين عبدالملك يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، اتصالا هاتفيا من أخيه رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، الذي قدم له التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة وسلامته وكل أعضاء الحكومة من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي.



وأكد رئيس الوزراء المصري مساندة ودعم بلاده الكامل للحكومة اليمنية الجديدة للقيام بمهامها ومسؤولياتها، وتحقيق الاستقرار للشعب اليمني.. معربا عن ثقته في قيادة رئيس الوزراء للحكومة الجديدة وقدرته على انجاز أهدافها في المرحلة الراهنة والقادمة.. مجددا موقف بلاده المستنكر للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة، وتعازيه الحارة بالضحايا الذين سقطوا في هذا الهجوم وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا للدعم المستمر من الاشقاء في جمهورية مصر العربية لليمن وشعبها في مختلف الظروف والاحوال، وكذا رعايتها الكريمة للجالية اليمنية المقيمة في مصر.. مؤكدا الحرص المشترك على الدفع بهذه العلاقات الى آفاق رحبة بما يتسم وخصوصية واخوية العلاقات المشتركة.. لافتا الى الحرص المشترك على تفعيل اعمال اللجنة العليا اليمنية المصرية واستئناف عقد اجتماعاتها في أقرب وقت ممكن، لتحقيق الطموحات المشتركة في تمتين أواصر العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق رئيس الوزراء الى تفاصيل الهجوم الارهابي الذي نفذته المليشيا الحوثية على مطار عدن، والذي يعكس سلوك إجرامي غير مسبوق.

وجرى خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وآفاق تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة القادمة، إضافة لأوجه الدعم المستقبلي اليمن بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول الاتصال القضايا التي تهم البلدين وتنسيق المواقف المشتركة إزاءها في مختلف الملفات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك.