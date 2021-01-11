وزارة التخطيط تعلن فتح باب التقديم للمنح الدراسية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم، فتح باب التقديم للمنح الدراسية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية للعام 2021 - 2022م، ابتداءا من الآن حتى الـ 28 من شهر فبراير القادم.



وقالت الوزارة: إن برامج البنك الإسلامي للمنح الدراسية تشمل منح البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وبرنامج بحوث ما بعد الدكتوراه، وبرنامج منح البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية في مجال التعليم والتدريب المهني وبرنامج منح البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية لدرجة البكالوريوس.

ودعت الوزارة، الراغبين في التقديم لمنح والبرامج المذكورة أعلاه، إلى تقديم طلباتهم عبر رابط البوابة الإلكترونية www.isdb.org/scholarships

.. منوهة إلى أنه سيتم اعتماد الطلبات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للبنك الإسلامي للتنمية فقط.