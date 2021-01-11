شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع صحي بعدن يناقش خطط برنامج مكافحة الملاريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع صحي عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، وضم مدراء الادارات ورؤساء الاقسام المختلفة بالبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا برئاسة مدير البرنامج الدكتور ياسر باهشم، عدد من الموضوعات المتصلة بعمل البرنامج .



واستعرض الاجتماع، الوثائق والادبيات المزمع تقديمها في ورشة العمل التي سيقيمها البرنامج خلال يومي ١٣ و١٤ من يناير الجاري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الإنسانية، بمشاركة ٣٠ كادرا من وزارة الصحة والبرامج والمنظمات الداعمة، أمام خطة مكافحة الملاريا للاعوام ٢٠٢٠- ٢٠٢٤، ومراجعة مكونات البرنامج في انشطة مكافحة النواقل والتشخيص والعلاج والإحصاء والمعلومات والتثقيف الصحي والشراكة مع المنظمات الدولية.