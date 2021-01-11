دائرة التوجيه المعنوي تنظّم ندوة حول الدور الوطني للواء علي السلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظّمت شعبة التوجيه المعنوي والسياسي بدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، بمدينة مأرب، ندوة حول الدور الوطني للمناضل اللواء علي عبدالله السلال.



واستعرضت الندوة بحضور مدير الدائرة العميد الركن أحمد علي الأشول والمناضل اللواء سالم محسن حسن بريعمة الطهيفي، جانباً من السيرة النضالية للواء علي عبدالله السلال ومواقفه النضالية العظيمة التي خاضها بدءاً من مشاركته في إشعال فتيل الثورة ثم مدافعاً عنها وعن النظام الجمهوري في كثير من المحافظات مطارداً مع رفاقه فلول الإمامة، حتى نفيه مع أبيه إلى القاهرة، ثم عودته إلى الوطن في الثمانينات، ليعين بعدها في السلك الدبلوماسي، كسفير في عدد من الدول الصديقة، وعدد من المهام المدنية.

وأثريت الندوة بمداخلات عدد من المشاركين، الذين أكدوا واجب إعطاء الرموز الوطنية حقها، سواء في إحياء مآثرهم وتاريخهم، من خلال العديد من الندوات والبرامج التي تبرز أدوارهم للأجيال القادمة، إضافة إلى تبني الخطط العملية للحفاظ على ما تركوه من أدبيات وغيرها، وتخليد أسمائهم في المدارس والجامعات، والمؤسسات.