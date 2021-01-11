وكيل وزارة الصحة يناقش مع لجنة الإنقاذ الدولية تدخلاتها في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور جلال باعوضه، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، نائب مدير لجنة الإنقاذ الدولية لشؤون البرامج ستيفاني بوشيتي ونائب مدير اللجنة لشؤون العمليات زيلكي باشا، أنشطة وتدخلات اللجنة في المجال الصحي والصعوبات في منطقة الحصين بمحافظة الضالع.



وأشاد الوكيل باعوضه، بجهود وأنشطة اللجنة الدولية وإسهامها في تعزيز منظومة القطاع الصحي في عدد من محافظات الجمهورية، مقدما مقترحات لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل اللجنة من أجل ضمان مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين .. مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة التي من شأنها تذليل أي صعوبات أمام أنشطة اللجنة.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على إضافة عربتين متنقلتين للفريق الصحي تميهدا لاستئناف عمله في الضالع خلال أسبوع.

حضر اللقاء مدير إدارة المنظمات الغير حكومية في وزارة الصحة الدكتور جلال الزوعري.