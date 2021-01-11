محافظ أبين يطلع على صيانة محلج القطن في الكود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين، اليوم، على أعمال الصيانة الجارية حاليا في محلج القطن في الكود.



واستمع المحافظ أبوبكر، من إدارة المحلج إلى شرح حول أعمال صيانة مختلف الأقسام .. لافتا إلى أهمية المحلج في حلج القطن طويل التيلة الذي تشتهر به دلتا أبين .. موجها بصرف مبلغ عشرة مليون ريال للمحلج في إطار جهود قيادة محافظة أبين لتحسين وتطوير أنشطة المحلج.

ودعا محافظ أبين، إدارة المحلج لزيادة التنسيق مع المزارعين والعمل باتجاه زيادة المساحات المزروعة من القطن هذا الموسم في دلتا أبين وأحور وجميع المناطق الزراعية، وذلك من خلال تشجيع المزارعين ومنحهم القروض البيضاء والتقاوي والبذور مجانا.