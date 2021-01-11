فوز فريق صمود الصعيد ببطولة أندية شبوة لسباق الدراجات الهوائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمدينة عتق محافظة شبوة، اليوم، اول بطولة رياضية في مجال سباق الدراجات الهوائية والتي نظمها فرع اتحاد اللعبة بالمحافظة باشرف مكتب الشباب والرياضية ودعم محافظ المحافظة محمد بن عديو.



وشارك في البطولة التي فاز بها فريق نادي الصمود الرياضي بمديرية الصعيد ، عشرة من اندية المحافظة ،وحقق فريق التضامن من عتق المرتبة الثانية وراية نصاب في المرتبة الثالثة.

وفي ختام البطولة قام مديرعام مكتب الشباب والرياضة بشبوة محسن سنان ورئيس فرع أتحاد الدراجات الهوائية بالمحافظة سالم بتكريم الثلاثة الاندية الفائزة بالبطولة.