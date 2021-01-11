محافظ حضرموت يوجه بتنفيذ مشاريع بقطاعات الكهرباء والمياه والأمن والطرقات بمديرية يبعث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير عام مديرية يبعث صلاح حسين باحكم، للإطلاع على أوضاع المديرية واحتياجاتها الضرورية.



وناقش اللقاء، احتياج المديرية لمحطة كهربائية بقدرة 15 ميقا واط لتغطية كهرباء مديريتي يبعث والضليعة، على أن تنشأ المحطة في مديرية الضليعة، ووجه المحافظ البحسني ببدء العمل في إنشاء محطة كهربائية قبل الصيف القادم لتغذية مديريتي يبعث والضليعة بالطاقة، تتبع المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، كما وجه بانجاز مشروع منظومة الطاقة الشمسية لمشروع مياه حول وإشراك المساهمة الاجتماعية في المشروع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الأمني بالمديرية والاحتياجات والصعوبات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية في مديرية يبعث، ووجه محافظ حضرموت بإنشاء مركز للأمن في وادي حول، للإسهام في تعزيز دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن.

وتطرق اللقاء إلى قطاع الطرقات المتمثلة بتنفيذ وترميم وصيانة الطرق بالمديرية، واستئناف العمل في شق وسفلتة طريق الضليعة يبعث، ووجه المحافظ البحسني بسرعة البدء بالعمل في هذا الطريق.

وعبر مدير عام مديرية يبعث عن خالص شكره وتقديره لمحافظ حضرموت على اهتمامه بتحسين الخدمات في قطاعات الأمن والكهرباء والمياه والطرقات، من خلال إعطاء التوجيهات المباشرة، وتقديم الدعم لبدء العمل في تنفيذ المشاريع المهمة الحيوية في مديرية يبعث.