البحسني يلتقي عدداً من مشائخ المديريات الصحراوية الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، عددا من المستشارين والشخصيات الاجتماعية بالمديريات الصحراوية الغربية بالمحافظة.



واستمع محافظ حضرموت، من مستشار المحافظة لشؤون أمن الحدود الشيخ مفرج بن شاغر الصيعري، ومستشار المحافظ لشؤون الصحراء الشيخ صالح ربيع بن عجاج، إلى احتياجات المديريات الغربية والوضع الأمني فيها.

وأكد المحافظ البحسني اهتمام قيادة السلطة المحلية بمديريات الشريط الصحراوي كافة، متطرقاً الى التوجيهات الأخيرة باعتماد سفلتة العديد من الطرقات والمشاريع الحيوية بمديريات الصحراء.

واطلع محافظ حضرموت، على التطورات الأخيرة في مديريات الصحراء الغربية من بينها إزالة التوتر الناتج عن استحداث نقطة غير شرعية بمديرية العبر، مشيداً بالتدخلات الحكيمة للسلطة المحلية بمديرية العبر ممثلة بمديرها العام الشيخ سالم مبارك بن ملهي الصيعري، والمشائخ والأعيان والوجهاء في مديرية العبر والمديريات الغربية، التي نتج عنها إزالة التوتر بالحكمة وتغليب لغة العقل واستتباب الأمن في المديرية والمديريات الصحراوية.

وأشاد المحافظ البحسني بمواقف أبناء المديريات الصحراوية ومساندتهم للسلطة المحلية، مؤكداً أن هذه المديريات ستشهد زيارة للسلطة المحلية للإطلاع على احتياجاتها وأوضاعها العامة.