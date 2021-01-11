البحسني يتسلم درع وزارة الشباب والرياضة نظير دعمه للقطاع الشبابي والرياضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، درع وزارة الشباب والرياضة الممنوح من الوزير نائف البكري للمحافظ البحسني نظير دعمه لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمكلا، مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت رياض بن صلاح الجهوري، الذي أبلغ المحافظ تحيات الوزير البكري، وشكره للدعم الذي تقدمه قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للقطاع الشبابي والرياضي، واطلع الجهوري الاخ المحافظ على نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الشباب والرياضة لوادي حضرموت.

وتعرف المحافظ البحسني، من مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء على خطة المكتب للعام 2021، ونشاط العام الماضي 2020م، مثمنا دعم وزير الشباب والرياضة، ومحافظ المحافظة، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء.

وأعرب الجهوري عن تقدير الوزير البكري للمحافظ البحسني، وجهوده في الاستفادة من صندوق دعم النشئ والشباب في تنفيذ مشاريع تخدم القطاع الرياضي بالمحافظة.

وأشاد محافظ حضرموت بالنشاط الشبابي والرياضي الذي يشرف عليه مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء، مثمنا جهود الوزير البكري ورعايته للمناشط الرياضية، والتنسيق المتبادل بين السلطة المحلية بالمحافظة والوزارة في تنفيذ مشاريع تخدم شريحة الشباب والرياضيين.

ووجه المحافظ بإضافة موازنات تشغيلية للنشاط الكشفي ونشاط شريحة المكفوفين، وتوفير الأنظمة الخاصة بالواقيات الإلكترونية للعبة التايكوندو، وشراء حلبة للملاكمة، وموازنة تشغيلية للمدينة الرياضية بالوادي والصحراء، ودعم الاتحادات التطوعية، ودعم مشروعي صيانة أرضية ملعبي ناديي الريان والقادسية بساه، ودعم النشاط الرياضي بمديريات الصحراء.