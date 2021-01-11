وزير الأشغال ومحافظ عدن يطلعان على سير العملية التعليمية في كلية الهندسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

إطلع وزير الاشغال العامة والطرق، المهندس، مانع بن يمين، ومحافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الإثنين، سير العملية التعليمية في كلية الهندسة جامعة عدن.



واستمع الوزير بن يمين والمحافظ لملس من عميد الكلية، الدكتور صالح مبارك بن حنتوش، إلى شرح حول وضع الكلية والعملية التعليمية والصعوبات التي تواجهها .

وأكد وزير الأشغال العامة والطرق حرص الوزارة على توطيد علاقتها بالكلية والاستعانة بكوادرها وخريجيها في الكثير من أنشطتها مستقبلا.

فيما أشار محافظ عدن إلى الأهمية التي تمثلها كلية الهندسة وأهمية مخرجاتها في حاضر ومستقبل العاصمة المؤقتة عدن التي تتطلع لمساهمة خريجي الكلية في عملية البناء والتنمية .. منوهاً بإنه لا يمكن النهوض بالمدينة إلا بالإستعانة بالجامعات والمراكز العلمية وطلابها المتميزين .