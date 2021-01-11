لقاء في عدن يناقش الأطر الرسمية للمخططات السكنية المخصصة لأسر الشهداء والجرحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، علوي النوبة، مع القائم بأعمال الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، أحمد حسن، الأطر القانونية والادارية المتعلقة بالمخططات السكنية المخصصة لأسر الشهداء والجرحى في عدن.



واستعرض اللقاء الذي ضم استشاريين بالشؤون القانونية والهندسية والتخطيط العمراني بالهيئة الاراضي بمحافظتي عدن ولحج، آلية استكمال عمل وتجهيز المواقع والمخططات وفق قانون التخطيط المعمول به والقضايا والاشكاليات التي تواجه سير التنفيذ مع بعض الجهات وكيفية وضع الحلول المناسبة لها.

وشدد اللقاء على أهمية اضطلاع الجميع بمعالجة قضايا مخططات ارضي أسر الشهداء والجرحى وتضافر الجهود لتجاوز التحديات لما لها من اثر ايجابي في خدمة اسر الشهداء والجرحى بمختلف الجوانب المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.