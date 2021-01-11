المجلس الانتقالي يرحب بالمساعي الأمريكية لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بتصريحات وزير الخارجية الأمريكية السيد مايك بومبيو المتضمنة سعي حكومته لتصنيف جماعة الحوثيين اليمنية بصفتها منظمة إرهابية.



وأكد المجلس في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم المجلس، عضو هيئة الرئاسة علي عبدالله الكثيري، أن المجلس يرحب بأي توجه من شأنه وضع حد لممارسات هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تواصل ارتكاب الجرائم في اليمن والجنوب.

وجدد الكثيري في تصريحه، التأكيد على التزام المجلس بعملية سلام شاملة تمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره، فإننا نؤكد من جديد على إننا مع أي جهد يستهدف مواجهة الإرهاب وجماعاته وشروره.

فيما يلي نص التصريح:

تابع المجلس الانتقالي الجنوبي باهتمام تصريحات وزير الخارجية الأمريكية السيد مايك بومبيو المتضمنة سعي حكومته لتصنيف جماعة الحوثيين اليمنية بصفتها منظمة إرهابية.

ويرحب المجلس بأي توجه من شأنه وضع حد لممارسات هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تواصل ارتكاب الجرائم في اليمن والجنوب بما في ذلك القتل والخطف والحصار واستهداف الأعيان المدنية وغيرها من الممارسات الارهابية حيث تمتد تهديداتها إلى المنطقة عموماً، ولعل أحدث تلك الجرائم والمجازر الهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار عدن الدولي يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020م..

وإذ نجدد التزامنا بعملية سلام شاملة تمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره، فإننا نؤكد من جديد على إننا مع أي جهد يستهدف مواجهة الإرهاب وجماعاته وشروره.

علي عبدالله الكثيري

المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوب

عضو هيئة الرئاسة