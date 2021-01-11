محافظ لحج يحث المنظمات على تكثيف برامج تدخُّلاتها الإنسانية خلال العام 2021م

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

حث محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبد الله تُركي، المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المحافظة تكثيف برامجها الإنسانية وتوسعة خطط تدخلاتها في عدد من المجالات بالمحافظة خلال العام الجاري 2021 م.



وأشاد محافظ لحج ، في اللقاء التشاوري السنوي الذي نظمته السلطة المحلية بالتعاون مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة ، اليوم، للمنظمات الدولية و الوطنية العاملة بالمحافظة ،بمستويات تدخُّلاتها في تنفيذ المشاريع الخدمية بمديريات المحافظة.

واقر اللِّقاء تطبيق سياسة النافذة الواحدة المتَّبعة عالمياً لشفافية أدائها و تمكينِها و تمكُّنها عن طريق مكتب وزارة التخطيط و التعاون الدولي بالمحافظة لحج ،وإشراك الكوادر المحلية المؤهلة ضمن فرق المنظمات العاملة بالمحافظة ، لتحريك الطاقات العلمية الشَّابة بالمحافظة، وتوجيه بوصلات المنظمات و المؤسسات و الهيئات العاملة إلى التدخُّل في مديريات المحافظة التي لم تحظى باهتمام من خلال المشاريع في العام المنصرم.

وشدد اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس النُوَّاب زيد طه ، و صالح البُرهُمِي ، و خالد الرَّدفَانِي ، و مستشار وزارة الإدارة المحلية المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه ، و وكيلَا المحافظة وَضَّاح الحَالِمِي ، و المهندس أحمد الحُجَيلِي ومدير مكتب التخطيط و التعاون الدولي الدكتور هشام السَّقَّاف، على أهمية مضاعفة المنظمات خاصة منظمة الصحة العالمية ، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ " يونيسيف " ، و منظمة إنقاذ الطفل ، إسهاماتها الإنسانية بمحافظة لحج و فتح رقعة جغرافية جديدة بالمحافظة لتشمل أرياف مديريات طُور البَاحَة ، و المَضَارِبَة و رَأس العَارَة ، و كَرِش ، و رَدفَان ، و حَبِيل جَبر ، و يَافِع بمحافظة لحج، وزيادة الحصص من برامج " النَّقد " ، و " النَّقد مقابل العمل و إعتماد حصص متوازنة من التأهيل و التدريب .

وكرَّم محافظ محافظة لحج ، المنظمات الدولية و المحلية العاملة بالمحافظة ، بشهادات تقديرية نظير جهودها الانسانية في المحافظة.