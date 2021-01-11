محافظ تعز يوجه بتسهيل الإجراءات لمشاريع سيدات الأعمال بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ المحافظة نبيل شمسان، اليوم، مكتب التخطيط والتعاون الدولي والمكاتب التنفيذية بالمحافظة، بتسهيل الاجراءات لدعم مشاريع سيدات الأعمال بالمحافظة .



و استمع المحافظ خلال لقائه عدد من سيدات الاعمال بالمحافظة، الى شرح حول المشاريع التي تنفذها سيدات الاعمال والتي تخدم عدد من الجوانب الاستثمارية وأهم الانشطة التي تم تنفيذها العام المنصرم 2020م بالشراكة مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي وقطاع المرأه والطفل بالمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان والغرفة التجارية.

وأشاد محافظ تعز، بالجهود والانشطة التي تبذلها سيدات الاعمال بإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة وإسهاماتهن في تطبيع الحياة والتغلب على أوضاع الحرب..مؤكدا أن المكاتب التنفيذية ستقدم كل الدعم والتسهيلات لتفعيل وتيرة الانشطة التجارية والاستثمارية لسيدات ورجال الاعمال بالتنسيق مع الغرفة التجارية لما فيه خدمة المحافظة.